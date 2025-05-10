Производитель из Поднебесной поставил амбициозные цели: как BYD планирует обойти Toyota и Volkswagen к 2030 году

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

По оценкам UBS, китайские автомобили будут контролировать 33% мирового рынка к 2030 году, по сравнению с 17% в прошлом году.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Китайский автомобиль

Согласно информации Reuters, амбициозный план подтверждает стремление компании занять ведущие позиции в мировой автомобильной индустрии, конкурируя с такими гигантами, как Toyota и Volkswagen.

В 2024 году BYD реализовала 4,27 миллиона электромобилей, причем почти 90% из них были проданы в Китае. Для достижения поставленной цели компания активно расширяет свое присутствие на международных рынках. BYD уже имеет производственные мощности в Таиланде, Бразилии и Венгрии. Кроме того, ведется строительство новых заводов в Индонезии, Турции и Мексике. Эти инвестиции направлены на преодоление торговых барьеров и обеспечение локального производства, что позволит снизить издержки и повысить конкурентоспособность компании.

В Европейском союзе действует 17-процентная пошлина на китайские электромобили, а США и Канада ввели 100-процентные пошлины на импорт. Причиной этого называют опасения по поводу государственных субсидий, предоставляемых китайской автомобильной промышленности. В ответ на эти торговые ограничения BYD делает акцент на локальном производстве в ключевых регионах, что позволит избежать дополнительных расходов и обеспечить более конкурентоспособные цены на свою продукцию.

BYD также нацелена на европейский рынок с новым премиальным брендом, стоимость автомобилей которого будет превышать 72 000 евро. Аналитики UBS отмечают, что китайские производители электромобилей, включая BYD, обладают значительными преимуществами в стоимости, особенно в производстве аккумуляторов и управлении цепочками поставок. Эти преимущества делают их автомобили более привлекательными для международных потребителей.

Компания официально вышла на румынский рынок с планами создания сети из как минимум 20 дилерских центров. Первой моделью, представленной в Румынии, станет электрический Atto 2, пишет money.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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