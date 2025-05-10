Как обычный дом в штате Иллинойс стал ценным после выбора нового папы — недвижимость с историей

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В штате Иллинойс (США) обычный кирпичный дом с пятью спальнями и тремя ванными комнатами, занимающий площадь 110 квадратных метров, вскоре может стать местной достопримечательностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Picabu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бунгало в США, Коннектикут

Причина в том, что это дом, где прошло детство Роберта Превоста, кардинала, которого недавно выбрали новым папой римским.

Этот дом, выставленный на продажу за 199 000 долларов. Построенный в 1949 году дом типичен для окрестностей, где в середине XX века активно возводились частные дома для семей с возможностью жить на природе и близостью к железнодорожным путям, обеспечивавшим сообщение с городом.

Стоит отметить, что дом был приобретен в мае 2024 года за 66 000 долларов компанией по недвижимости, которая провела ремонт с целью дальнейшей продажи.

Стив Бадзик, агент, представляющий эту недвижимость, говорит, что до недавнего времени не знал о том, что это был дом Превоста. С тех пор он уже получил два предложения, пишет Fast Company.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.





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