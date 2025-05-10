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Избавляются от американских корней за границей! Бренды из США адаптируются к местной культуре

1:34
Экономика

Крупные и мелкие американские бренды делают акцент на локальных особенностях в своей рекламе. Компании стремятся интегрироваться в местную культуру при продвижении товаров за границей, чтобы избавиться от "американских корней" в условиях растущей геополитической напряженности между США и их международными партнерами.

Девушка с собакой в магазине
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка с собакой в магазине

Наиболее популярными направлениями являются страны Европейского союза (60%) и Ближний Восток (20%).

"За два десятилетия работы в сфере электронной коммерции я впервые вижу такую резкую смену стратегии брендов в ответ на тарифы Дональда Трампа", — отметил Люк Джонас, соучредитель британского рекламного агентства Nest

Американские тарифы угрожают различным отраслям, от производства игрушек до грузовиков, поэтому потребители в некоторых странах негативно реагируют на американские бренды.

Одним из ярких примеров является Канада, где некоторые клиенты отказываются покупать американские товары или посещать США. В Европе существует приложение BrandSnap, которое помогает покупателям находить европейские альтернативы американским товарам.

По словам Минкьюна Кима, доцента кафедры маркетинга Школы бизнеса Теппера при Университете Карнеги-Меллона, некоторые международные потребители стремятся бойкотировать американскую продукцию, поэтому компании используют различные стратегии, от незаметного ребрендинга до "полноценных маркетинговых изменений" в разных странах, пишет Business Insider.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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