Кому на пользу, а кому в тягость? Мнения россиян по поводу продолжительных майских праздников разделились

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В текущем году жители России имели возможность дважды насладиться четырехдневными периодами отдыха в мае: с 1 по 4 и с 8 по 11 число. Каково же отношение россиян к столь продолжительным выходным?

Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пикник

Подавляющее большинство опрошенных (67%) встретили эту новость с большим воодушевлением. По их мнению, продолжительный отдых благоприятно сказывается на самочувствии, а заботы о приусадебном участке никто не отменял. Небольшая часть респондентов (6%) выразили свое недовольство, полагая, что отдых не должен нарушать рабочий процесс и что длительные выходные негативно отражаются на заработной плате. Значительная доля (15%) проявила нейтральное отношение к майским праздникам, объясняя это сменным графиком работы или вахтовым методом. Оставшиеся 12% затруднились с однозначным ответом, признавая пользу отдыха, но отмечая сложность возвращения к трудовым будням после него.

Стоит отметить, что женщины проявляют больше радости по поводу майских праздников, чем мужчины. При этом с увеличением возраста респондентов их энтузиазм по отношению к продолжительным выходным несколько снижается, передает SuperJob.

Уточнения

Респондент — лицо, принимающее участие в социологическом или другом опросе, анкетировании.





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