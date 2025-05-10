Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красиво только в магазине: угловой диван оказался интерьерной ловушкой
Топ-5 способов защиты автомобиля в СССР
Даже чахлая орхидея выпустит бутоны — вот чем её надо полить
Экология против экономики: сможет ли Европа спасти свой автопром от зелёного удара
Лиза Моряк и Сарик Андреасян представили дочь Шарлиз: трогательная история рождения
75 дней ада: вирусный фитнес-челлендж захватил Испанию — и пугает врачей
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека
Шок-диета: 5 обработанных продуктов, которые можно и нужно есть, чтобы худеть
Как Амстердам обманывает ожидания и дарит больше — город, куда хочется вернуться

Кому на пользу, а кому в тягость? Мнения россиян по поводу продолжительных майских праздников разделились

1:19
Экономика

В текущем году жители России имели возможность дважды насладиться четырехдневными периодами отдыха в мае: с 1 по 4 и с 8 по 11 число. Каково же отношение россиян к столь продолжительным выходным?

Пикник
Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пикник

Подавляющее большинство опрошенных (67%) встретили эту новость с большим воодушевлением. По их мнению, продолжительный отдых благоприятно сказывается на самочувствии, а заботы о приусадебном участке никто не отменял. Небольшая часть респондентов (6%) выразили свое недовольство, полагая, что отдых не должен нарушать рабочий процесс и что длительные выходные негативно отражаются на заработной плате. Значительная доля (15%) проявила нейтральное отношение к майским праздникам, объясняя это сменным графиком работы или вахтовым методом. Оставшиеся 12% затруднились с однозначным ответом, признавая пользу отдыха, но отмечая сложность возвращения к трудовым будням после него.

Стоит отметить, что женщины проявляют больше радости по поводу майских праздников, чем мужчины. При этом с увеличением возраста респондентов их энтузиазм по отношению к продолжительным выходным несколько снижается, передает SuperJob.

Уточнения

Респондент — лицо, принимающее участие в социологическом или другом опросе, анкетировании.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Недвижимость
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее Аудио 
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
План Б. Россия начнёт жёстко расширять зону контроля на Украине Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Последние материалы
Красиво только в магазине: угловой диван оказался интерьерной ловушкой
Топ-5 способов защиты автомобиля в СССР
Даже чахлая орхидея выпустит бутоны — вот чем её надо полить
Экология против экономики: сможет ли Европа спасти свой автопром от зелёного удара
Лиза Моряк и Сарик Андреасян представили дочь Шарлиз: трогательная история рождения
75 дней ада: вирусный фитнес-челлендж захватил Испанию — и пугает врачей
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека
Шок-диета: 5 обработанных продуктов, которые можно и нужно есть, чтобы худеть
Кому на пользу, а кому в тягость? Мнения россиян по поводу продолжительных майских праздников разделились
Как Амстердам обманывает ожидания и дарит больше — город, куда хочется вернуться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.