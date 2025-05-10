Как американец создал прибыльный бизнес за 24 часа: секреты успеха

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Житель Юты (США) Джон Чейни поставил перед собой амбициозную задачу: создать прибыльное предприятие в течение 24 часов.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина сидит за ноутбуком

Ему это удалось, благодаря запуску "GenAIPI", компании, специализирующейся на обучении персонала навыкам работы с искусственным интеллектом. Реализация проекта заняла чуть больше времени, чем планировалось — от первоначальной идеи до заключения первого контракта на 15 тысяч долларов прошло пять дней.

Чейни разработал концепцию платформы, позволяющей компаниям оценивать уровень знаний сотрудников в сфере ИИ и повышать их квалификацию в этой области. Найдя партнера для реализации замысла, он успешно подписал контракт.

Однако Хоуп Фейгл, руководитель стратегической группы в Университете Юта-Вэлли, предупреждает о необходимости обдуманного подхода к внедрению ИИ, поскольку его эффективность может значительно варьироваться в зависимости от конкретных задач, передает kutv.

Уточнения

Контракт — соглашение, договор.





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