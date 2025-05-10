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Щедрые чаевые! Официантка стала обладательницей монеты, о которой мечтают коллекционеры

1:28
Экономика

Простой жест доброты в провинциальном кафе обернулся неожиданной историей. Официантка обнаружила в чаевых необычную монету — полдоллара с изображением Кеннеди, ценность которой оказалась гораздо выше, чем кто-либо мог предположить. 

официантка
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
официантка

Заинтригованная официантка решила изучить находку. Оказалось, что монета — полдоллара Кеннеди, впервые выпущена в 1964 году. По предварительным данным, этот экземпляр может быть редким серебряным вариантом или даже браком чеканки, что значительно повышает его стоимость. Эксперты подтвердили, что ранние выпуски полдолларов Кеннеди содержали 90% серебра, и некоторые из них могут стоить целое состояние.

Помимо потенциальной денежной ценности, эта история напоминает о том, как история неожиданно вплетается в нашу повседневную жизнь. Для кого-то это стимул внимательнее присматриваться к мелочи в карманах, ведь даже самые обыденные предметы могут скрывать ценность. Для других — ностальгическое воспоминание о временах, когда монеты были не просто деньгами, а сувенирами, памятными вещами, осязаемыми частицами прошлого.

Личность посетителя, оставившего монету, остается неизвестной. Пока эксперты проводят дальнейшее изучение. Если монету признают редкой, ее стоимость может взлететь до небес, пишет kylestempleamez.

Уточнения

Джон Фицджералд Ке́ннеди (англ. John Fitzgerald Kennedy, известный также как JFK (Джей-Эф-Кей); 29 мая 1917, Бруклайн, штат Массачусетс, США — 22 ноября 1963, Даллас, штат Техас, США) — американский политический и государственный деятель, 35-й президент США (1961—1963) от Демократической партии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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