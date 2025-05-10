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На высоте 10 000 метров: быт стюардессы советского времени

3:01
Экономика » Производство » Авиация

Работа бортпроводницы в Советском Союзе была не просто престижной — она считалась почти гламурной, элитной и невероятно ответственной.

Стюардесса
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Стюардесса

Девушки в синей форме с белыми перчатками и идеальной осанкой ассоциировались с "лицом страны в небе". Но за улыбкой и аккуратным макияжем скрывались дисциплина, физическая выносливость и строгий контроль.

Кто мог стать стюардессой Аэрофлота?

  • Возраст — строго до 28 лет.
  • Рост — от 165 см (всё должно было смотреться эстетично).
  • Образование — не ниже среднего, желательно лингвистическое или медицинское.
  • Обязательная медицинская комиссия и отличное здоровье.

Идеальная внешность и дикция: бортпроводница — лицо "Советского Аэрофлота".

Обязанности

  • Знание пожарной и аварийной техники.
  • Умение оказывать первую помощь и даже принимать роды.
  • Контроль за поведением пассажиров (включая пьяных и агрессивных).
  • Поддержание вежливости на уровне международного этикета, особенно на рейсах в/из соцстран.

Что было в их арсенале на борту?

* Подносы с минералкой, соком, бутербродами и "курицей с горошком".
* Заварной чай в стеклянных стаканах с подстаканниками.
* В некоторых случаях — шампанское для иностранных пассажиров.
* А ещё мешки для укачивания, аптечки и сигнальные жилеты.

Форма — строго и красиво

Синий или голубой костюм (в зависимости от периода). Обязательно — белые перчатки, шейный платок, фуражка. Туфли на каблуке — даже зимой на трапе. Макияж — сдержанный, но обязательный. Губная помада — часть образа.

Что скрывалось за улыбкой?

  • 12-14 часов на ногах, часто в условиях тряски и разницы давления.
  • Необходимость поддерживать абсолютную вежливость в любой ситуации.
  • Много перелётов — но мало сна и отдыха.
  • Вечный контроль со стороны начальства и госбезопасности, особенно на зарубежных рейсах.

Особые рейсы

Зарубежные направления давали возможность видеть мир, но требовали повышенной бдительности. Перед рейсами за границу — отдельные инструктажи от КГБ. Общение с иностранцами — строго по протоколу, без "вольностей".

Почему они мечтали об этой работе?

  • Высокая зарплата и премии.
  • Возможность путешествовать (пусть и не всегда свободно).
  • Романтика неба, форма, престиж.
  • Бонус — дефицитные вещи, которые можно было привезти из-за границы.

Советская стюардесса — это не просто официантка в небе, а офицер службы вежливости на высоте 10 000 метров, в сочетании с медиком, охранником, психологом и дипломатом. Это была настоящая элита воздушных дорог страны.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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