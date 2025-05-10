На высоте 10 000 метров: быт стюардессы советского времени

Работа бортпроводницы в Советском Союзе была не просто престижной — она считалась почти гламурной, элитной и невероятно ответственной.
Девушки в синей форме с белыми перчатками и идеальной осанкой ассоциировались с "лицом страны в небе". Но за улыбкой и аккуратным макияжем скрывались дисциплина, физическая выносливость и строгий контроль.
Кто мог стать стюардессой Аэрофлота?
Идеальная внешность и дикция: бортпроводница — лицо "Советского Аэрофлота".
Обязанности
Что было в их арсенале на борту?
* Подносы с минералкой, соком, бутербродами и "курицей с горошком".
* Заварной чай в стеклянных стаканах с подстаканниками.
* В некоторых случаях — шампанское для иностранных пассажиров.
* А ещё мешки для укачивания, аптечки и сигнальные жилеты.
Форма — строго и красиво
Синий или голубой костюм (в зависимости от периода). Обязательно — белые перчатки, шейный платок, фуражка. Туфли на каблуке — даже зимой на трапе. Макияж — сдержанный, но обязательный. Губная помада — часть образа.
Что скрывалось за улыбкой?
Особые рейсы
Зарубежные направления давали возможность видеть мир, но требовали повышенной бдительности. Перед рейсами за границу — отдельные инструктажи от КГБ. Общение с иностранцами — строго по протоколу, без "вольностей".
Почему они мечтали об этой работе?
Советская стюардесса — это не просто официантка в небе, а офицер службы вежливости на высоте 10 000 метров, в сочетании с медиком, охранником, психологом и дипломатом. Это была настоящая элита воздушных дорог страны.
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