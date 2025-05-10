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Доллар против рупии: Центробанк Индии бросает в бой госсектор

1:43
Экономика

Резервный банк Индии (RBI), по всей видимости, снова вышел на валютный рынок — на этот раз через государственных посредников. Причина — усиливающееся геополитическое напряжение между Индией и Пакистаном, которое буквально за несколько часов поставило рупию под сильнейшее давление.

Индия
Фото: pixabay.com by ParagKini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Индия

Центробанк вмешивается — снова незаметно, но эффект ощутим

По данным сразу четырёх валютных трейдеров, на рынке явно ощущалось присутствие государственных банков, скупавших рупию и сбрасывавших доллары. Источник Reuters в одном из банков Мумбаи отметил, что действия банков, скорее всего, происходили по поручению RBI.

"Они не дали рынку пробить уровень 85,65", — сообщил трейдер, уточнив, что рупия быстро отыграла часть потерь и закрепилась у отметки 85,50, прибавив 0,2% за день.

Форвардные премии и рынок облигаций тоже реагируют

Признаком валютной интервенции стало и резкое снижение форвардных премий по доллару. Обычно это происходит, когда Центробанк предлагает долларовые свопы или напрямую вмешивается в рынок.

Ситуация отразилась и на фондовых и долговых рынках. Индекс Nifty 50 снизился на 0,7% — инвесторы испугались возможной эскалации конфликта с Пакистаном. Доходность 10-летних гособлигаций подскочила на 3 базисных пункта, достигнув 6,42%, что свидетельствует о росте опасений по поводу политической и экономической стабильности.

Уточнения

И́нди — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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