Финансовый триллер: румынская валюта в шаге от обвала

Румынская валюта стоит на пороге событий, которые могут войти в учебники по финансовым кризисам. Экономисты уже сравнивают надвигающуюся бурю с "черной средой" 1992 года, когда британский фунт рухнул на четверть.
Теперь под ударом — румынский лей, и инвесторы, похоже, почувствовали запах крови. JPMorgan открыто делает ставку на его девальвацию, а экономисты предупреждают: на этот раз всё может закончиться впечатляющим крахом.
На протяжении последних лет Национальный банк Румынии сдерживал падение курса лея, несмотря на слабые экономические показатели. Один только первый тур президентских выборов обошелся стране в 2 миллиарда евро — именно столько потратил Центробанк всего за день, чтобы не допустить скачка валюты. Но после выборов ситуация изменилась: рынок чувствует, что прежняя политика может закончиться, и реагирует соответственно.
Румынский экономист Раду Георгеску прямо называет действия Центробанка "маскировкой" и говорит, что лей давно должен был обесцениться. Виновата, по его мнению, не только валютная политика, но и катастрофическое состояние бюджета: дефицит — 9,3% ВВП, дефицит торгового баланса — 9%, текущий счёт — минус 8%. Ни одна страна Евросоюза не живёт при таких дисбалансах.
Мировые инвесторы тоже больше не верят в устойчивость лея. JPMorgan в своей аналитической записке для клиентов описывает два сценария: в первом — девальвация от 3 до 5 процентов, во втором — от 15 до 20. Вероятность обоих оценивается как равная — 50 на 50. Иными словами, у Румынии столько же шансов отделаться лёгким испугом, сколько — попасть в полномасштабный валютный кризис.
Аналитик JPMorgan Анежка Христова подчёркивает: исход второго тура выборов может изменить всё. Победа бескомпромиссного правого кандидата, как ожидается, откроет путь к отказу от интервенционной политики. Но даже если риторика изменится, рынок уже насторожен. Как только исчезнет иллюзия стабильности, атака на лей может стать необратимой.
JPMorgan Chase & Co, «Дж. П. Морган Чейз и Ко.» — американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира, с центром управления в Нью-Йорке, район Манхэттен.
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