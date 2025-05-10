Финансовый триллер: румынская валюта в шаге от обвала

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Румынская валюта стоит на пороге событий, которые могут войти в учебники по финансовым кризисам. Экономисты уже сравнивают надвигающуюся бурю с "черной средой" 1992 года, когда британский фунт рухнул на четверть.

Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Румынии

Теперь под ударом — румынский лей, и инвесторы, похоже, почувствовали запах крови. JPMorgan открыто делает ставку на его девальвацию, а экономисты предупреждают: на этот раз всё может закончиться впечатляющим крахом.

Центробанк держал курс искусственно — но сколько это может продолжаться?

На протяжении последних лет Национальный банк Румынии сдерживал падение курса лея, несмотря на слабые экономические показатели. Один только первый тур президентских выборов обошелся стране в 2 миллиарда евро — именно столько потратил Центробанк всего за день, чтобы не допустить скачка валюты. Но после выборов ситуация изменилась: рынок чувствует, что прежняя политика может закончиться, и реагирует соответственно.

Румынский экономист Раду Георгеску прямо называет действия Центробанка "маскировкой" и говорит, что лей давно должен был обесцениться. Виновата, по его мнению, не только валютная политика, но и катастрофическое состояние бюджета: дефицит — 9,3% ВВП, дефицит торгового баланса — 9%, текущий счёт — минус 8%. Ни одна страна Евросоюза не живёт при таких дисбалансах.

JPMorgan делает ставку: от мягкого сценария до финансового шока

Мировые инвесторы тоже больше не верят в устойчивость лея. JPMorgan в своей аналитической записке для клиентов описывает два сценария: в первом — девальвация от 3 до 5 процентов, во втором — от 15 до 20. Вероятность обоих оценивается как равная — 50 на 50. Иными словами, у Румынии столько же шансов отделаться лёгким испугом, сколько — попасть в полномасштабный валютный кризис.

Аналитик JPMorgan Анежка Христова подчёркивает: исход второго тура выборов может изменить всё. Победа бескомпромиссного правого кандидата, как ожидается, откроет путь к отказу от интервенционной политики. Но даже если риторика изменится, рынок уже насторожен. Как только исчезнет иллюзия стабильности, атака на лей может стать необратимой.

Уточнения

JPMorgan Chase & Co, «Дж. П. Морган Чейз и Ко.» — американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира, с центром управления в Нью-Йорке, район Манхэттен.



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