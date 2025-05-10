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Фондовый рынок дрожит — держатели ADA не верят своим глазам

Экономика

Цена Cardano (ADA) за сутки подскочила на 10%, преодолев отметку двухмесячного максимума. Такой рост стал частью общего криптовалютного ралли, но за ADA стоит особое внимание: цифры говорят о возможном продолжении роста.

Cardano
Фото: https://www.cardanohub.org/en/home/ by Cardano, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Cardano

Кто выигрывает от текущего роста

По данным Santiment, сейчас около 74,14% всего циркулирующего объема ADA — это примерно 26,91 миллиарда токенов —и. Это значит, что находятся в прибыл большинство держателей купили токен по более низкой цене и теперь получают выгоду от роста.

В прошлом подобные показатели служили предвестниками накопления: когда больше инвесторов "в плюсе”, растет уверенность в рынке и начинается новый виток покупок.

Что происходит на рынке деривативов

Еще один важный сигнал — позитивная ставка финансирования на фьючерсах ADA, которая составляет 0,0099%. Это значит, что трейдеры делают ставку на рост и готовы платить за длинные позиции. Такой настрой редко бывает случайным — рынок смотрит вверх.

Когда ставка положительная, трейдеры с лонгами платят за удержание позиции. Это указывает на оптимизм и ожидания дальнейшего роста.

Куда идёт цена

Если текущий импульс сохранится и покупатели продолжат доминировать, ADA вполне может достичь уровня $0,84. Однако при ослаблении спроса и фиксации прибыли не исключён откат до $0,66, особенно при пробое поддержки в $0,76.

Что это значит для инвесторов

Ключевой вопрос сейчас — хватит ли у рынка сил на продолжение движения. Многие сигналы говорят "да", но важно следить за поведением цены у ключевых уровней.

Уточнения

Cardano (ADA) — блокчейн платформа, которую создали компания Input Output Hong Kong (IOHK) и Чарльз Хоскинсон, бывший соучредитель BitShares, Ethereum и Ethereum Classic.

Блокче́йн (англ. blockchain, изначально block chain — цепь из блоков) — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих какую-либо информацию.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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