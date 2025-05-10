План Трампа: девальвация, долги и налоги. Готов ли мир отказаться от доллара?

3:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние недели разговоры о долларе стали особенно тревожными. Финансовые рынки бурлят, инвесторы нервничают, а аналитики задаются вопросом: не начинается ли глобальный сдвиг, который поставит под угрозу статус доллара как главной валюты мира?

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Поводом для беспокойства стали действия Дональда Трампа и его экономической команды, которые, судя по всему, готовы пожертвовать стабильностью ради тактической выгоды.

С начала года доллар ослаб почти на 10% по отношению к евро. И это при том, что спрос на американские облигации не упал, а ставки по долгосрочным заимствованиям остаются высокими. Рынки недоумевают: если США до сих пор в центре мировой экономики, почему валюта теряет вес?

Валюта живёт дольше империи

Чтобы понять, насколько реальна угроза, стоит оглянуться назад. Первой мировой валютой был испанский доллар — с XVI до XIX века. Потом его место занял британский фунт, а в XX веке — доллар США. Во всех трёх случаях валюта переживала свою империю: Испания давно перестала быть сверхдержавой, но её монета оставалась востребованной ещё полтора столетия. Британия начала терять позиции в начале XX века, но фунт долго сохранял статус и до сих пор занимает около 5% в резервах центральных банков.

Та же инерция может защитить и доллар. Но лишь до поры до времени. Любая резервная валюта держится на трёх китах — доверии, стабильности и глобальном влиянии страны-эмитента. Если один из этих факторов рушится, остальные тоже начинают дрожать.

Трамп против доллара?

Белый дом не скрывает: рассматриваются шаги, которые ещё недавно казались немыслимыми. Среди них — прямая девальвация доллара, выпуск столетних облигаций и даже введение налогов на иностранные инвестиции в США. Всё это — попытки быстро "оздоровить" экономику, повысить конкурентоспособность американского экспорта и снизить долг.

Но есть нюанс: почти треть американского внешнего долга принадлежит иностранным инвесторам. Если хоть один из этих шагов будет реализован, они получат сигнал — Америка может обесценить их вложения в любой момент. Это станет ударом по доверию, которое доллар копил десятилетиями.

Девальвация — сама по себе не трагедия. Она случается регулярно в разных странах и может быть частью продуманной стратегии. Но когда девальвация используется как политическое оружие — это уже сигнал нестабильности. В истории США такое бывало, например, в 1985 году при Рейгане. Но тогда это было частью международного соглашения, а не односторонним демаршем.

Мир пока не готов отказаться от доллара, но уже ищет замену

На первый взгляд, доллару пока ничего не угрожает: около 57% всех валютных резервов приходится на него. Для сравнения — евро держится на уровне около 20%, все остальные валюты вместе — ниже 5%. Но альтернатива уже маячит на горизонте. Центральные банки наращивают закупки золота. Китай активно продвигает юань. Евро после краха доверия в 2011–2012 годах снова укрепляется на фоне американской нестабильности.

Однако реальной замены пока нет. Ни одна валюта не обладает нужной глубиной, ликвидностью и геополитическим влиянием. Тем не менее история знает примеры, когда всё менялось. Как только мировое сообщество почувствует, что доллар больше не гарантирует безопасность и предсказуемость, начнётся перелом. Медленный, незаметный — но необратимый.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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