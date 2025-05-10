Украина отказывается от доллара? Впереди — евро и новая экономическая эпоха

Украина делает шаг в сторону интеграции с Европейским союзом — страна рассматривает возможность перехода с доллара США на евро в качестве базовой валюты, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Reuters.
Это не просто финансовый поворот — это геополитический вектор: Украина усиливает экономические и политические связи с ЕС, на фоне снижения поддержки со стороны США.
Как отметил Пышный, ключевые причины возможного перехода на евро — это:
Хотя доллар остается доминирующей валютой, евро становится всё более весомым в украинской экономике — особенно в условиях, когда ЕС становится главным партнером, инвестором и союзником страны.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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