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Украина отказывается от доллара? Впереди — евро и новая экономическая эпоха

0:59
Экономика

Украина делает шаг в сторону интеграции с Европейским союзом — страна рассматривает возможность перехода с доллара США на евро в качестве базовой валюты, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Reuters.

Веер из долларов в руке
Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Веер из долларов в руке

Это не просто финансовый поворот — это геополитический вектор: Украина усиливает экономические и политические связи с ЕС, на фоне снижения поддержки со стороны США.

Почему Украина может отказаться от доллара

Как отметил Пышный, ключевые причины возможного перехода на евро — это:

  • усиление экономических связей с ЕС,
  • нестабильность глобального рынка,
  • фрагментация мировой торговли,
  • а также растущее число транзакций в евро, пусть пока и умеренное.

Хотя доллар остается доминирующей валютой, евро становится всё более весомым в украинской экономике — особенно в условиях, когда ЕС становится главным партнером, инвестором и союзником страны.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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