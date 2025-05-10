Украина отказывается от доллара? Впереди — евро и новая экономическая эпоха

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина делает шаг в сторону интеграции с Европейским союзом — страна рассматривает возможность перехода с доллара США на евро в качестве базовой валюты, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Веер из долларов в руке

Это не просто финансовый поворот — это геополитический вектор: Украина усиливает экономические и политические связи с ЕС, на фоне снижения поддержки со стороны США.

Почему Украина может отказаться от доллара

Как отметил Пышный, ключевые причины возможного перехода на евро — это:

усиление экономических связей с ЕС,

нестабильность глобального рынка,

фрагментация мировой торговли,

а также растущее число транзакций в евро, пусть пока и умеренное.

Хотя доллар остается доминирующей валютой, евро становится всё более весомым в украинской экономике — особенно в условиях, когда ЕС становится главным партнером, инвестором и союзником страны.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.