Мировая автомобильная промышленность переживает жестокие пытки в Китае

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

автомобильный рынок Китая стремительно меняется. Иностранные бренды, долгое время доминировавшие в Поднебесной, теперь вынуждены уступать позиции.

Фото: haval is licensed under Free More info haval

Как отмечает издание Portfolio, популярность немецких, японских и американских автомобилей уверенно падает, а китайские производители, наоборот, демонстрируют взрывной рост.

Цифры, которые говорят сами за себя

За 2024 год в Китае было продано 22,6 миллиона легковых автомобилей. Из них почти 18 миллионов пришлись на китайские бренды — это рост на 23%. В то же время совокупная доля иностранных марок, включая Европу, Америку и других азиатских производителей, составила всего 20%.

Абсолютный лидер — BYD, продавший более 3,5 млн автомобилей. Для сравнения: Volkswagen, долгое время удерживавший первую строчку в Китае, реализовал чуть больше 2 млн машин. Toyota тоже скатилась вниз: падение доли рынка и третье место в общем зачете.

Что особенно примечательно — в топ-10 самых продаваемых брендов в Китае сегодня уже четыре китайских производителя.

2020 против 2024: всё изменилось

Всего четыре года назад картина выглядела иначе:

Volkswagen — 2,6 млн проданных машин Honda — 1,6 млн Toyota — 1,54 млн А китайский лидер того времени, Geely, еле преодолел отметку в 1 миллион

За столь короткое время китайский автопром совершил настоящую революцию.

Кто эти новые герои китайского автопрома?

Помимо уже известных в Европе и Венгрии Omoda, Jaecoo, BYD, MG, на рынке Китая блистают десятки брендов, о которых пока мало что слышали за его пределами.

Среди них: Chery, Luxeed, Haval, Exeed, Link&Co, SAIC, Voyah, Roewe, Changan, Avatar, Leapmotor — и это далеко не полный список.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.



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