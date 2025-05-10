Мировая автомобильная промышленность переживает жестокие пытки в Китае

автомобильный рынок Китая стремительно меняется. Иностранные бренды, долгое время доминировавшие в Поднебесной, теперь вынуждены уступать позиции.
Как отмечает издание Portfolio, популярность немецких, японских и американских автомобилей уверенно падает, а китайские производители, наоборот, демонстрируют взрывной рост.
За 2024 год в Китае было продано 22,6 миллиона легковых автомобилей. Из них почти 18 миллионов пришлись на китайские бренды — это рост на 23%. В то же время совокупная доля иностранных марок, включая Европу, Америку и других азиатских производителей, составила всего 20%.
Абсолютный лидер — BYD, продавший более 3,5 млн автомобилей. Для сравнения: Volkswagen, долгое время удерживавший первую строчку в Китае, реализовал чуть больше 2 млн машин. Toyota тоже скатилась вниз: падение доли рынка и третье место в общем зачете.
Что особенно примечательно — в топ-10 самых продаваемых брендов в Китае сегодня уже четыре китайских производителя.
Всего четыре года назад картина выглядела иначе:
За столь короткое время китайский автопром совершил настоящую революцию.
Помимо уже известных в Европе и Венгрии Omoda, Jaecoo, BYD, MG, на рынке Китая блистают десятки брендов, о которых пока мало что слышали за его пределами.
Среди них: Chery, Luxeed, Haval, Exeed, Link&Co, SAIC, Voyah, Roewe, Changan, Avatar, Leapmotor — и это далеко не полный список.
Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.
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