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Этот закон запретил «импортное» вино и перевернул российский винодельческий рынок

1:57
Экономика

Мало кто знает, но с конца 2019 года в России действует закон, который перевернул всю отечественную винодельческую отрасль. Вино, произведённое из иностранных виноматериалов, официально больше не считается вином.

бутылка вина
Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain
бутылка вина

Речь идёт о Федеральном законе № 468 "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Этот документ, по словам главного винодела винодельни "Юбилейная" (группа компаний "Абрау-Дюрсо") Антона Катаржина, стал историческим: "Да, в конце 2019 года появился по-настоящему исторический закон, согласно которому вином в РФ может называться только напиток, изготовленный исключительно из выращенного в России винограда, а не из завезённых из-за рубежа виноматериалов".

Такой подход не просто подчистил рынок от суррогатов. Он стал стимулом для настоящего винодельческого бума. Начали массово высаживать виноградники, открывать новые винодельни и питомники саженцев.

"Этот закон положил конец не только ввозу в страну импортных виноматериалов, но и подтолкнул наших виноделов заниматься в полной мере виноградарством", — поясняет Катаржин.

Теперь российское вино — это не экзотика, не дань моде и уж точно не "заменитель". Это полноценный участник рынка с собственным лицом и историей.

"Сегодня вино в России — это не дань моде, а устоявшийся тренд, реальность. Считаю, что по выбору алкоголя на праздничный стол оно стоит на первом месте", — подчеркивает винодел.

Закон № 468 стал поворотной точкой для российского виноделия. Он не просто ограничил импорт — он дал толчок развитию собственного производства, сделал вино действительно отечественным и вернул потребителю доверие к бутылке с маркировкой "Сделано в России".

Уточнения

Виноде́лие — производство вина из винограда, а также из других плодов и ягод.

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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