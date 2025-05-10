Как рука рынка вновь снизила цену барреля Urals: экономический контроль усилится

Цена российской нефти Urals, одного из ключевых источников бюджетных поступлений, вновь опустилась ниже $50 за баррель.
Падение цены барреля в сочетании с укреплением рубля значительно сокращает налоговые поступления от экспорта энергоресурсов. Правительство уже снизило прогноз по доходам от продажи нефти и газа на 2,6 трлн рублей, что составляет 24%. Ожидается, что энергетический сектор принесет всего 8,32 триллиона рублей вместо запланированных 10,9.
Сокращение доходов может затронуть государственные расходы. Укрепление рубля, вызванное контролем над капиталом и сокращением импорта, может негативно сказаться на несырьевом экспорте, затрудняя выход российской промышленности на внешние рынки.
Наиболее вероятный сценарий — дальнейшее ужесточение экономического контроля, выборочные сокращения, повышение косвенных налогов и использование Фонда национального благосостояния, передает lacnews24.
Ба́ррель (англ
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