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Как рука рынка вновь снизила цену барреля Urals: экономический контроль усилится

1:09
Экономика

Цена российской нефти Urals, одного из ключевых источников бюджетных поступлений, вновь опустилась ниже $50 за баррель.

Вагоны с нефтью
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вагоны с нефтью

Падение цены барреля в сочетании с укреплением рубля значительно сокращает налоговые поступления от экспорта энергоресурсов. Правительство уже снизило прогноз по доходам от продажи нефти и газа на 2,6 трлн рублей, что составляет 24%. Ожидается, что энергетический сектор принесет всего 8,32 триллиона рублей вместо запланированных 10,9.

Сокращение доходов может затронуть государственные расходы. Укрепление рубля, вызванное контролем над капиталом и сокращением импорта, может негативно сказаться на несырьевом экспорте, затрудняя выход российской промышленности на внешние рынки.

Наиболее вероятный сценарий — дальнейшее ужесточение экономического контроля, выборочные сокращения, повышение косвенных налогов и использование Фонда национального благосостояния, передает lacnews24.

Уточнения

Ба́ррель (англ   lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная «бочке». Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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