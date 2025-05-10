Как новые британские трамваи изменят Ковентри: тестирование инновационной транспортной системы

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ковентри, известный как автомобильная столица Великобритании, ожидает масштабная модернизация транспортной инфраструктуры благодаря внедрению инновационной железнодорожной системы.

Фото: commons.wikimedia.org by Hahys, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трамвай

В городе планируется развернуть сеть легкорельсового транспорта нового поколения, напоминающего трамваи, но с улучшенными характеристиками.

Этот вид транспорта, рассчитанный на 60 пассажиров, отличается большей гибкостью и экономичностью по сравнению с обычными железными дорогами. Несмотря на то, что проект стоимостью 189 миллионов фунтов стерлингов (более 20 млрд рублей) еще находится на стадии утверждения, местные жители, отец и сын Грэм и Джо Диббинсы, получили возможность протестировать его.

Грэм и Джо, сотрудники компании RailAdventure UK, проведут тестовые поездки на участке длиной 220 метров. Отец выразил гордость за участие в таком инновационном проекте вместе с сыном, который, в свою очередь, отметил, что работа с отцом — это уникальный опыт.

Мэр Уэст-Мидлендса Ричард Паркер выразил поддержку этой инициативе, подчеркнув важность привлечения местных компаний к эксплуатации первого тестового участка.

В мае и июне в центре Ковентри пройдут дорожные испытания, в которых одновременно смогут участвовать до 17 пассажиров. Жители смогут опробовать этот необычный вид транспорта и поделиться своими впечатлениями.

Член городского совета Джим О’Бойл, ответственный за вопросы занятости и изменения климата, подчеркнул, что система "зелёного" транспорта CVLR станет основой для будущих преобразований в Ковентри, направленных на улучшение качества воздуха и обеспечение доступного общественного транспорта.

Ключевые инновации системы включают снижение стоимости строительства до 10 миллионов фунтов стерлингов за километр, что значительно ниже 30 миллионов фунтов для традиционных трамваев. Кроме того, новая трасса будет пролегать на глубине всего 30 см под дорожным покрытием, что позволит свести к минимуму затраты на перенос коммуникаций, пишет metro.

Уточнения

Иннова́ция нововведе́ние — внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции, востребованное рынком.

