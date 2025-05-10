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Культовые аудиобренды под крылом Samsung: как гигант изменит мир звука

2:21
Экономика

Samsung поглощает Masimo, владельца ведущих аудио брендов премиум-класса, за 350 миллионов долларов.

Samsung Galaxy S4
Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Samsung Galaxy S4

Это приобретение знаменует собой получение Samsung контроля над Bowers & Wilkins, культовым британским производителем акустики, основанным в 1966 году, чьи знаменитые колонки Nautilus и наушники PX7 являются эталоном для аудиофилов. Этот бренд, известный своими культовыми Zeppelin, олицетворяет наследие инноваций и превосходного качества звука.

Вместе с Bowers & Wilkins, Samsung также приобретает Denon, японскую компанию с более чем вековой историей. Denon, специализирующаяся на усилителях для домашнего кинотеатра, проигрывателях винила и мультирумных системах, с 1910 года ассоциируется с надежностью и качественным воспроизведением звука. Marantz, еще один бренд, почитаемый аудиофилами, также становится частью Samsung. Его усилители со схемами HDAM установили стандарты качества звука. В совокупности эти бренды представляют собой более 250 лет истории высококачественного звука.

Приобретение включает в себя не только три флагманских бренда, но и Polk Audio, Boston Acoustics, Definitive Technology и мультирумную технологию HEOS, каждая из которых имеет свои уникальные сильные стороны. Polk Audio известна своими доступными, но высококачественными акустическими решениями, а Definitive Technology – сложной архитектурой динамиков.

Ожидается, что благодаря приобретению Samsung сможет интегрировать передовые аудиотехнологии во всю свою линейку продуктов, включая смартфоны, телевизоры, саундбары и беспроводные наушники, укрепляя экосистему Galaxy.

Несмотря на оптимизм, высказываются опасения относительно будущего приобретенных брендов. Сможет ли Samsung сохранить их уникальную звуковую ДНК или же они растворятся в общей стратегии компании? История поглощений в сфере аудио показывает разные результаты: некоторые бренды возрождались благодаря инвестициям, другие теряли свою идентичность, пишет presse-citron.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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