Администрация Трампа меняет правила игры: новые подходы к экспорту чипов для ИИ

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представитель Министерства торговли заявила, что политика администрации Байдена в отношении искусственного интеллекта была чрезмерно сложной и бюрократичной, что, по ее мнению, препятствовало инновациям в США.

Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository Nvidia

Вместо этого планируется ввести более простую систему, которая, как ожидается, стимулирует развитие американского ИИ и обеспечит лидерство страны в этой сфере.

Агентство Reuters ранее сообщало, что администрация Дональда Трампа разрабатывает изменения в экспортном контроле, касающемся чипов для ИИ. В частности, рассматривается отказ от градации стран по уровням доступа к этим технологиям, что определяло объемы поставок передовых полупроводников.

По словам пресс-секретаря Министерства торговли, текущая многоуровневая система признана неэффективной и практически нереализуемой. Сроки введения новой системы пока не определены, и обсуждения по этому вопросу продолжаются. Действующее правило, разработанное при администрации Байдена, должно было вступить в силу 15 мая.

На фоне этих новостей акции компании Nvidia, производителя чипов для ИИ, первоначально выросли на 3%, но затем снизились на 0,7% после закрытия биржи. Изменение правил, направленное на расширение экспорта, потенциально может увеличить продажи компании.

По информации Reuters, администрация Трампа рассматривает возможность замены многоуровневой системы глобальным лицензированием, основанным на межправительственных соглашениях. Согласно правилам Байдена, страны были разделены на три уровня, где первый уровень (17 стран и Тайвань) имел неограниченный доступ к чипам, второй (около 120 стран) — ограниченный, а третий (Китай, Россия, Иран, Северная Корея) — полный запрет.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.





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