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Модная мечта сбылась: как два новичка из Италии завоевали мир веб-коммерции

1:18
Экономика

Доменико Армиенто и Алессио Франкавилла (28 и 30 лет соответственно) родом из провинции Фоджа, решили осуществить свою мечту, связанную с модой, и в 2024 году основали компанию effe4a.

Манекены
Фото: flickr.com by Bert Kaufmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Манекены

Их дружба началась в 2021 году, после того как Доменико переехал в Порденоне, а Алессио — в Одерцо. Они нашли общий интерес в моде, которая стала для них символом самовыражения и личного стиля.

Создавая Viale del Glamour, модную электронную коммерцию, они хотели предложить доступное качество и заботу о клиентах, стремясь создать более личный подход в бизнесе, в отличие от гигантов, таких как Amazon и Zalando. Их дебют на рынке стал успешным — вскоре после запуска они получили первые заказы, что подтвердило их уверенность в правильности выбранного пути.

Несмотря на стартовые трудности и неопытность в сфере веб-коммерции, Доменико и Алессио ежедневно учатся и развивают свой бизнес, превратив свою идею в реальность. Они доказали, что с настойчивостью, страстью и четким видением даже самые амбициозные мечты могут стать явью, пишет friulioggi.

Уточнения

Электронная коммерция (англ. e-commerce) — сфера цифровой экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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