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Японский секрет: как кора пальмы вдохновила основателя токийской студии на невероятные трансформации

1:01
Экономика

На протяжении веков японские ремесленники использовали природную кору веерной пальмы для создания прочных инструментов, необходимых в повседневной жизни, таких как ведра, щетки, веревки и сети.

Ветвь пальмы
Фото: pixabay.com by borges, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ветвь пальмы

Этот традиционный материал был переосмыслен молодым дизайнером Кадзуки Нагасавой, который превратил его в коллекцию современных предметов, пропускающих свет и обладающих легкостью.

Нагасава, основатель токийской студии Super Rat, недавно привлек внимание международного дизайнерского сообщества, заняв первое место на престижной ежегодной премии SaloneSatellite Award для молодых дизайнеров во время выставки Salone del Mobile в Милане.

В своей серии Utsuwa-Juhi он представил коллекцию ваз, изготовленных из полупрозрачной коры с вырезанными органическими абстракциями и естественными формами, что стало современным выражением традиционного материала, передает The Japan Times.

Уточнения

Мила́н (итал. Milano [miˈlaːno], ломб. Milan [miˈlãː], нем. Mailand [ˈmaɪ̯lant], лат. Mediolanum — в центре равнины) — главный город северной Италии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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