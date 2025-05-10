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Неизвестный враг или спасение? Греция вводит шесть установок для обработки отходов

1:43
Экономика

Министерство охраны окружающей среды Греции рассматривает создание шести установок для сжигания вторичного топлива и смешанных отходов.

мусор
Фото: freepik.com by шанталао is licensed under Free More info
мусор

В министерстве были представлены ключевые моменты исследования целесообразности создания сети модулей "энергии из городских смешанных отходов", подготовленного по его поручению. Основные места размещения блоков будут следующими:

  •  В Родопах, охватывающих восточную Македонию и Фракию, с мощностью 62 000 тонн в год.
  • В Вологде, обслуживающей Центральную Македонию, Западную Македонию, Иперию, Фессалию и остров Корфу, с мощностью 288 000 тонн.
  • В центральной части Пелопоннеса (в одном из регионов Аркадии, Ильи или Ахайи), охватывающего Западную Грецию, Пелопоннес и Ионические острова, за исключением Корфу, с мощностью 154 000 тонн.
  •  В Беотии, охватывающей участки Центральной Греции и Западной Аттики, с мощностью 186 000 тонн.
  •  В Аттике, северные эгейские острова, а также части Киклад и Додеканеса.
  •  В Ираклионе, который будет обслуживать весь Крит, Санторини, Карпатос и Родос, с мощностью 140 000 тонн в год.

Многие жители Фракии выступают против этих установок, однако признают их пользу. В условиях высокой безработицы и постоянных потерь рабочих мест любые инвестиции, предлагающие новые высокооплачиваемые рабочие места, воспринимаются как спасение для региона, пишет xanthinews.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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