Неизвестный враг или спасение? Греция вводит шесть установок для обработки отходов

Министерство охраны окружающей среды Греции рассматривает создание шести установок для сжигания вторичного топлива и смешанных отходов.
В министерстве были представлены ключевые моменты исследования целесообразности создания сети модулей "энергии из городских смешанных отходов", подготовленного по его поручению. Основные места размещения блоков будут следующими:
Многие жители Фракии выступают против этих установок, однако признают их пользу. В условиях высокой безработицы и постоянных потерь рабочих мест любые инвестиции, предлагающие новые высокооплачиваемые рабочие места, воспринимаются как спасение для региона, пишет xanthinews.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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