Зарплатные пропасти Европы: как уровень доходов разделяет страны на богатых и бедных

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Европейского статистического агентства (Евростат) за 2023 год, средняя заработная плата на полную занятость и стоимость жизни варьируются по всей Европе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с кошельком

Крупнейшая экономика среди стран ЕС — Германия с 4 250 евро, за ней следует Франция с 3 555 евро, в то время как Италия (2 729 евро) и Испания (2 716 евро) имеют зарплаты ниже среднего по ЕС более чем на 400 евро.

Согласно данным, Швейцария обладает самой высокой средней зарплатой в Европе, составляющей 8 104 евро, за ней следует Норвегия (5 027 евро) и Великобритания (4 220 евро).

Турция, имеющая среднюю зарплату 873 евро, занимает последнее место среди рассматриваемых стран. Общее направление показывает, что Западная и Северная Европа имеют более высокие зарплаты, в то время как Южная и Восточная Европа предлагают гораздо меньшие значения, передает CNN.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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