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Бизнес-уроки Гейтса и Безоса: что помогло компании Lyft стать лучше

1:53
Экономика

Генеральный директор американского агрегатора такси Lyft Дэвид Ришер, работавший более десяти лет под руководством таких бизнес-гениев, как Билл Гейтс и Джефф Безос, делится уроками, которые он усвоил на этих позициях.

Такси в США
Фото: flickr.com by Kenny Louie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Такси в США

Ришер отметил, что его опыт в Microsoft научил его конкурировать, а работа в Amazon — относиться к клиентам с особой заботой.

Ришер вспомнил важный урок от Гейтса о том, что нужно уделять больше внимания своим слабостям, а не только сильным сторонам. Он рассказал о том, как на конференции в 1990-х годах Гейтса спросили о будущем Microsoft Excel, и он ответил, что не будет тратить на это время, так как продукт уже доминирует на рынке. Это показало, что лучший способ создать ценность — это сосредоточиться на тех областях, которые нуждаются в улучшении.

В своем апрельском письме акционерам Ришер отметил успехи Lyft в 2024 году, но также указал на ухудшение качества услуг по сравнению с десятью годами ранее. Он начал исследовать слабые места в бизнес-модели компании путем личных поездок в роли водителя, чтобы понять проблемы и чувства водителей и пассажиров.

Ришер выделил непопулярную практику "пиковых" цен, когда цены повышаются в периоды высокого спроса, и отметил, что это вызывает недовольство у пользователей. Он поручил своей команде сосредоточиться на таких изменениях, как увеличение числа водителей и введение функции предварительного установления цены для пассажиров.

К концу 2024 года произошло улучшение в компании, и Ришер сообщил, что это стало результатом готовности Lyft работать в тех областях, где раньше возникали проблемы, передает CNBC.

Уточнения

Такси-агрегатор — компания (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), осуществляющая приём и (или) передачу заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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