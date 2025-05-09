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Как тост с черничным джемом и сливочным сыром взял Бруклин штурмом — от переписки до популярного десерта

1:18
Экономика

"Тост с бывшим парнем" — именно такое название получило незамысловатое сочетание поджаренного хлеба, сливочного сыра и черничного джема, который теперь красуется в меню бруклинских кафе как популярный десерт.

тост
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
тост

Своим происхождением тост обязан южнокорейской девушке Ли Ёнджи. Вспомнив тосты, которые ей готовил экс-бойфренд, она решила попросить у него рецепт. К ее удивлению, тот подробно описал процесс приготовления — в 2018 году их переписка стала интернет-сенсацией.

В 2019 году корейская сеть GS25 даже выпустила "сэндвич с парнем", однако сейчас его уже не найти в продаже. Интерес к тосту вспыхнул с новой силой в развлекательном шоу "Earth Arcade", где участники должны были угадывать названия хлебобулочных изделий, и тост с черничным сливочным сыром вызвал даже оживленную дискуссию.

Вдохновленные оригинальным рецептом кулинары создают всевозможные вариации. В PHiL Cafe, к примеру, можно попробовать круассаны с черничным джемом и сливочным сыром. Также есть версии с добавлением клубники, банана и даже мороженого, передает The Korea Times.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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