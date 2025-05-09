Когда солнечная энергия против реальности: Испания и Португалия на грани энергетического коллапса

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Испания и Португалия столкнулись с неудачей при реализации амбициозного плана по достижению "Чистого нуля" к 2050 году.

Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

Эксперимент обернулся масштабным отключением электроэнергии на Пиренейском полуострове, породив спекуляции о кибератаках и диверсиях.

Однако, как выяснилось, причина блэкаута оказалась прозаичной: нестабильность энергетической системы, чрезмерно полагающейся на возобновляемые источники. Red Electrica, испанский оператор энергосети, опроверг версию о кибератаке, объяснив перебои блокировкой части генерирующих мощностей. В тот день солнечная энергия обеспечивала 75% потребностей Испании, в то время как доля традиционных источников была незначительной.

Несмотря на очевидность, СМИ и политики пытались отрицать связь отключений с возобновляемой энергетикой, хотя данные указывали на перегрузку сети из-за избытка солнечной генерации. Ситуацию усугубили перетоки энергии из Франции, которая не могла эффективно использовать излишки электроэнергии, направляемые в Испанию.

Проблема является прямым следствием политических решений, принятых в Брюсселе, включая закрытие атомных станций в пользу возобновляемых источников. Однако еще в январе 2025 года группа парламентариев призывала к приостановке субсидий на возобновляемую энергетику, указывая на ее дестабилизирующее влияние на энергосистему.

Основатель французской RTE также предупреждал о рисках, связанных с превышением 50% доли ВИЭ в энергобалансе. Эксперты подчеркивают, что для стабильности энергосистема нуждается в надежных базовых источниках энергии, таких как ГЭС и АЭС.

Вероятность масштабных отключений в Европе возрастает, и ответственность за это лежит на политиках, отказывающихся адаптировать энергетическую стратегию к реальным потребностям населения, пишет obektivno.

Уточнения

Диве́рсия (от лат. diversio — «расхождение, разнообразие») — скрытные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) или отдельных людей — диверса́нтов — по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путём подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели.





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