771 000 бомжей в США: как власти борются с бездомностью

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году около 771 000 американцев остались без крова, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Фото: pixabay.com by 1680898, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бомж

Основной причиной этого стали нехватка жилья, пандемия, рост миграции и стихийные бедствия. Только 35% бездомных в США живут на улице, что выше, чем в большинстве других стран. Люди, ночующие на улице, могут страдать от наркотической зависимости и психических расстройств, что делает палаточные лагеря опасными.

Проблема бездомности вызвала разочарование у избирателей и политиков, которые задаются вопросом о миллиардах долларов, потраченных на ее решение. В ответ на это, в июне прошлого года Верховный суд постановил, что наказание бездомных за сон на улице, когда нет альтернатив, не является жестоким наказанием. С тех пор в 163 муниципалитетах введены ограничения на кемпинги, и почти треть из них расположена в Калифорнии, где наибольшее число бездомных.

Примером применения таких запретов является город Фресно, где бездомных больше, чем мест в приютах. Жители могут сообщать о местах проживания бездомных через специальное приложение, а полиция и работники коммунальных служб очищают эти места. Нарушителям грозит штраф до 1000 долларов или тюремное заключение, но вместо наказания они могут быть отправлены в приют, передает The Economist.

Уточнения

Миграция населения — перемещения населения, связанные с переменой места жительства.





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