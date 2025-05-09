Благотворительная акция Рыбный дар: раздали 5 тонн свежей рыбы

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Макарове на Сахалине состоялась благотворительная акция "Рыбный дар", в рамках которой местным жителям безвозмездно было передано около 5 тонн рыбы.

Фото: flickr.com by Atle Grimsby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сельдь

Эта инициатива является частью социальной программы "Доступная рыба".

Каждый год, во время промысла сельди, горбуши и кеты, местная рыболовецкая компания "Рыбак" предоставляет рыбу жителям Макарова безвозмездно. Это стало возможным благодаря деятельности компании, которая занимается рыбодобычей в регионе.

Организаторы мероприятия — министерство по рыболовству и районная администрация — распределили около 5 тонн свежевыловленной рыбы среди жителей Макарова.

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко отметил, что сотрудничество с рыбопромышленными предприятиями и местными администрациями делает возможными подобные благотворительные проекты. Он также добавил, что программа реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, и её направления продолжают расширять, передает sakh.online.

Уточнения

Инициатива (от лат. initium — начало) — принятие самостоятельного решения человеком, форма проявления его общественной активности.



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