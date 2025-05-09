Казахстан запускает грандиозный проект: новый завод по производству полиэтилена

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Казахстане началась реализация масштабного проекта по строительству завода для производства полиэтилена.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

На правительственном заседании Аскат Хасенов, председатель правления государственной компании KazMunayGas, рассказал о ходе реализации проекта.

Полиэтилен — термопластичный полимер этилена, который является самой распространенной пластикой. В 2017 году в мире производилось более 100 миллионов тонн полиэтилена в год, что составляет 34% от мирового рынка пластмасс. Основное использование полиэтилена — упаковка, включая мешки, контейнеры и бутылки.

Завод в Казахстане будет дополнительно поддержан двумя инфраструктурными проектами — комплексом для разделения газа и магистральными трубопроводами. Общая стоимость трех проектов составляет около 11 миллиардов долларов и включает прямые инвестиции в KazMunayGas и партнеров. Благодаря поддержке правительства были устранены некоторые избыточные строительные нормы и правила, что позволило инвесторам проекта "Полиэтилен" своевременно принимать необходимые решения.

Однако остается открытым вопрос о финансировании проекта газораспределительного комплекса. С Банком развития Казахстана рассматриваются приемлемые условия в этой связи.

По словам Аската Хасенова, к концу 2022 года в Казахстане будут функционировать заводы по производству полипропилена на основе сырья из месторождения Тенгиз. В первом квартале 2025 года объем производства полипропилена увеличился на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, немецкая компания изучает месторождения лития в Казахстане, и инвестиции могут достигнуть 500 миллионов долларов. Страна подписала документы с государствами ЕС в области добычи и производства на редкоземельные металлы.

Аскат Хасенов отметил, что спрос на полипропилен на внутреннем рынке в первом квартале 2025 года увеличится на 25%. Работа в этом направлении направлена на стимулирование создания и расширения производства полимерной продукции с более высокой добавленной стоимостью, пишет money.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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