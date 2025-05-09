Кто победил и проиграл в сделке между Великобританией и США? Бизнес-лидеры обеспокоены

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Историческое торговое соглашение Великобритании с США поможет сохранить тысячи рабочих мест.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Форум

Утверждает Тара Эванс, глава отдела по работе с потребителями The Sun. Изначально Дональд Трамп ввел 27,5-процентную пошлину на экспорт автомобилей из Великобритании, что привело к временной приостановке поставок Jaguar Land Rover. Однако новые условия снижают ставку до 10% для первых 100 000 автомобилей, экспортируемых из Великобритании в США каждый год. Двигатели Rolls Royce и детали самолетов полностью освобождены от пошлины.

Экспорт говядины из Великобритании облагался 20-процентным тарифом при квоте в 1000 тонн. Теперь этот тариф отменен, а квота увеличена до 13 000 тонн. При этом важно то, что некоторые фермеры в США используют гормоны роста, что запрещено в Великобритании и ЕС с 1980-х годов.

25-процентная пошлина на сталь и алюминий, введенная в марте, отменена, что позитивно скажется на таких компаниях, как British Steel, производителе стали.

На остальной экспорт Великобритании в США продолжает действовать общий 10-процентный тариф, что вызывает опасения у бизнес-лидеров о негативном влиянии на общую экономическую ситуацию в стране.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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