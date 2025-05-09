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Фицо бросает вызов плану Евросоюза: что стоит за отказом от российских энергоресурсов

1:25
Экономика

Словакия отклонила планы Европейской комиссии о полном прекращении поставок российского газа и другого энергетического импорта.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что такие меры "неприемлемы" для правительства и негативно скажутся на ценах на энергоресурсы. Европейская комиссия анонсировала представление подробного плана по прекращению импортирования российского газа в следующем месяце.

Фицо предупредил, что попытки уменьшить энергетическую зависимость от России могут подорвать экономику ЕС и привести к росту цен на энергоносители. Он охарактеризовал это как "экономическое самоубийство", и заявил, что новый "железный занавес" опускается между Западом и Россией.

Премьер-министр подчеркнул, что данный план абсолютно неприемлем для Словакии, и его правительство готово наложить вето на него. Он добавил, что словацкие представители на переговорах в ЕС будут работать над предотвращением реализации этого плана.

Кроме того, у Словакии есть договор на поставку газа с Россией, который истекает в 2034 году, и Фицо заявил, что будет добиваться компенсации за возможный ущерб, если план будет реализован. Он также отклонил предложение о прекращении импорта нефти и ядерного топлива из России в ЕС, пишет actualno.

Уточнения

Ве́то (от лат. veto — «запрещаю») — право, означающее полномочие лица или группы лиц в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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