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Даже если Трамп снизит тарифы на 50%: финансовые рынки на грани нового падения

Экономика

Пол Тюдор Джонс, инвестор-миллиардер и основатель макрохедж-фонда Tudor Investment Corp., заявил, что ожидает снижения тарифов на китайские товары президентом США Дональдом Трампом на 50%. Однако он предупредил, что даже в этом случае фондовые рынки могут упасть до новых минимумов.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Джонс отметил, что тарифы, которые сейчас достигают 145%, являются "крупнейшим повышением налогов с 1960-х годов". Он подчеркнул, что если Федеральная резервная система (ФРС) не начнёт снижать ставки, финансовые рынки могут столкнуться с серьезными проблемами.

Изменения в тарифной политике Трампа в прошлом месяце уже вызвали колебания на рынках; например, индекс S&P 500 упал более чем на 12% в течение четырёх сессий после объявления о повышении тарифов 2 апреля. Трамп приостановил введение многих жёстких тарифов на 90 дней.

Джонс также выразил обеспокоенность по поводу быстрого развития искусственного интеллекта, назвав его потенциально "экзистенциальной" угрозой, если не будет надлежащего регулирования. Он поделился своим опытом с конференции, где специалисты по ИИ обсуждали возможность угрозы человечеству. Он призвал Трампа и других государственных чиновников активизироваться в регулировании как тарифной политики, так и развития ИИ, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями. К категории тарифов относят также системы ставок оплаты труда. Тариф на импорт и экспорт в международной торговле называется таможенный тариф.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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