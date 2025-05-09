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Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры

1:30
Экономика

В Швейцарии стартовал уникальный проект: солнечные панели установлены прямо между железнодорожными рельсами. Это новаторское решение принадлежит стартапу Sun-Ways и реализовано в кантоне Невшатель, в коммуне Бютт.

Солнечные панели
Фото: commons.wikimedia.org by Lichtsun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Солнечные панели

Как это работает

С 28 апреля 2025 года пассажирские поезда начали проходить над экспериментальной установкой, состоящей из 48 солнечных панелей мощностью по 380 Вт каждая. Панели размещены на участке длиной около 100 метров. Их монтаж осуществлялся с помощью специальной машины компании Scheuchzer, партнёра Sun-Ways.

Особенность системы — в её мобильности. Панели закреплены с использованием запатентованного механизма, позволяющего их быстро демонтировать для проведения технического обслуживания путей.

Перспективы и планы

Ожидается, что пилотная установка будет производить около 16 МВт·ч электроэнергии в год, что эквивалентно потреблению трёх-четырёх среднестатистических швейцарских домохозяйств. Несмотря на скромные показатели, проект рассматривается как тестовая площадка для масштабирования технологии.

Sun-Ways планирует в течение трёх лет провести всесторонние испытания системы. В случае успеха, компания намерена предложить технологию для внедрения на железных дорогах по всему миру.

Уточнения

Со́лнечная фотоэлектри́ческая пане́ль (или фотоэлектрический мо́дуль) — устройство, преобразующее солнечный свет непосредственно в электрическую энергию.

Желе́зная доро́га — дорога с рельсовыми путями, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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