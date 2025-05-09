Индекс PMI, этот показатель, за которым следят профессионалы — пора и вам

Хотите понять, что происходит с экономикой до выхода официальных данных? Тогда вам точно стоит познакомиться с PMI — индексом, который умеет предсказывать будущее.
Purchasing Managers’ Index (PMI) — это индекс деловой активности, который составляют по результатам опросов менеджеров по закупкам. Они первыми замечают изменения в бизнесе:
Эти специалисты видят, как чувствует себя конкретная отрасль, и их ответы помогают спрогнозировать экономические тренды. Поэтому инвесторы по всему миру внимательно следят за индексом.
Существует несколько вариантов индекса:
PMI варьируется от 0 до 100:
Чем дальше показатель от 50, тем сильнее динамика.
Свежую информацию можно найти:
PMI — это сигнал, а не приговор. Он показывает общее направление, но не заменяет полную макроэкономическую аналитику. Для глубокой оценки нужны и другие данные: отчеты ЦБ, бюджеты, ставки и т.д.
Финансовый рынок (от лат. financia — наличность, доход) — система экономических взаимоотношений, связанных с заимствованием, выпуском, покупкой, продажей ценных бумаг, драгоценных металлов, валют и других инструментов инвестирования.
Макроэконо́мика (от др.-греч. μακρός - "длинный", "большой", οἶκος — "дом" и νόμος — "закон") — раздел экономической теории, изучающий функционирование экономики в целом, экономическую систему как единое целое, совокупность экономических явлений.
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