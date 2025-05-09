Индекс PMI, этот показатель, за которым следят профессионалы — пора и вам

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Хотите понять, что происходит с экономикой до выхода официальных данных? Тогда вам точно стоит познакомиться с PMI — индексом, который умеет предсказывать будущее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Что такое PMI и зачем он нужен

Purchasing Managers’ Index (PMI) — это индекс деловой активности, который составляют по результатам опросов менеджеров по закупкам. Они первыми замечают изменения в бизнесе:

становится ли больше заказов;

растут ли объемы производства;

увеличиваются ли поставки;

как меняется уровень занятости и закупочных цен.

Эти специалисты видят, как чувствует себя конкретная отрасль, и их ответы помогают спрогнозировать экономические тренды. Поэтому инвесторы по всему миру внимательно следят за индексом.

Кто рассчитывает PMI

Существует несколько вариантов индекса:

PMI от ISM — считается с 1931 года американским Институтом управления снабжением. Был создан в разгар Великой депрессии по инициативе президента Гувера.

PMI от IHS Markit — охватывает более 40 стран, на которые приходится около 85% мирового ВВП. Отдельные индексы публикуются для производства и сферы услуг, затем формируется сводный показатель.

Как читать индекс

PMI варьируется от 0 до 100:

значение выше 50 указывает на рост;

ниже 50 — на спад;

ровно 50 — изменений нет.

Чем дальше показатель от 50, тем сильнее динамика.

Где посмотреть данные

Свежую информацию можно найти:

на сайте Investing.com (США и Еврозона);

на Markiteconomics.com (по отраслям).

Почему индекс важен, но не абсолютен

PMI — это сигнал, а не приговор. Он показывает общее направление, но не заменяет полную макроэкономическую аналитику. Для глубокой оценки нужны и другие данные: отчеты ЦБ, бюджеты, ставки и т.д.

Уточнения

Финансовый рынок (от лат. financia — наличность, доход) — система экономических взаимоотношений, связанных с заимствованием, выпуском, покупкой, продажей ценных бумаг, драгоценных металлов, валют и других инструментов инвестирования.



Макроэконо́мика (от др.-греч. μακρός - "длинный", "большой", οἶκος — "дом" и νόμος — "закон") — раздел экономической теории, изучающий функционирование экономики в целом, экономическую систему как единое целое, совокупность экономических явлений.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.