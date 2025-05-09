Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коровье или растительное: какое молоко действительно полезнее
Зелёный, хрустящий и освежающий: весенний салат с яйцом
Гаджеты или рулевое управление: куда уехал комфорт, когда пришёл прогресс
Находка для гурманов: где поесть в Ретимно, чтобы запомнить вкус надолго
От стандартного к природному: преобразите свой газон легко и просто
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Солнечная активность 2025 года: пятно AR 4079 может стать причиной мощной геомагнитной бури
Обёртывания, которые реально работают: результаты уже после первой недели
Звенья одной цепи: Федункив высказалась о нападении на Кадышеву

Индекс PMI, этот показатель, за которым следят профессионалы — пора и вам

2:02
Экономика

Хотите понять, что происходит с экономикой до выхода официальных данных? Тогда вам точно стоит познакомиться с PMI — индексом, который умеет предсказывать будущее.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Что такое PMI и зачем он нужен

Purchasing Managers’ Index (PMI) — это индекс деловой активности, который составляют по результатам опросов менеджеров по закупкам. Они первыми замечают изменения в бизнесе:

  • становится ли больше заказов;
  • растут ли объемы производства;
  • увеличиваются ли поставки;
  • как меняется уровень занятости и закупочных цен.

Эти специалисты видят, как чувствует себя конкретная отрасль, и их ответы помогают спрогнозировать экономические тренды. Поэтому инвесторы по всему миру внимательно следят за индексом.

Кто рассчитывает PMI

Существует несколько вариантов индекса:

  • PMI от ISM — считается с 1931 года американским Институтом управления снабжением. Был создан в разгар Великой депрессии по инициативе президента Гувера.
  • PMI от IHS Markit — охватывает более 40 стран, на которые приходится около 85% мирового ВВП. Отдельные индексы публикуются для производства и сферы услуг, затем формируется сводный показатель.

Как читать индекс

PMI варьируется от 0 до 100:

  • значение выше 50 указывает на рост;
  • ниже 50 — на спад;
  • ровно 50 — изменений нет.

Чем дальше показатель от 50, тем сильнее динамика.

Где посмотреть данные

Свежую информацию можно найти:

  • на сайте Investing.com (США и Еврозона);
  • на Markiteconomics.com (по отраслям).

Почему индекс важен, но не абсолютен

PMI — это сигнал, а не приговор. Он показывает общее направление, но не заменяет полную макроэкономическую аналитику. Для глубокой оценки нужны и другие данные: отчеты ЦБ, бюджеты, ставки и т.д.

Уточнения

Финансовый рынок (от лат. financia — наличность, доход) — система экономических взаимоотношений, связанных с заимствованием, выпуском, покупкой, продажей ценных бумаг, драгоценных металлов, валют и других инструментов инвестирования.

Макроэконо́мика (от др.-греч. μακρός - "длинный", "большой", οἶκος — "дом" и νόμος — "закон") — раздел экономической теории, изучающий функционирование экономики в целом, экономическую систему как единое целое, совокупность экономических явлений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Российский шоу-бизнес
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы Аудио 
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Садоводство, цветоводство
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк Аудио 
Выбирает не человек, а судьба: какое животное связано с вашим месяцем рождения и почему это не случайно
Домашние животные
Выбирает не человек, а судьба: какое животное связано с вашим месяцем рождения и почему это не случайно Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Последние материалы
От стандартного к природному: преобразите свой газон легко и просто
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Солнечная активность 2025 года: пятно AR 4079 может стать причиной мощной геомагнитной бури
Обёртывания, которые реально работают: результаты уже после первой недели
Звенья одной цепи: Федункив высказалась о нападении на Кадышеву
10 мая: восстание сипаев, сожжение книг и инаугурация Манделы
Необычный лайфхак для огородников: как скорлупа помогает перцам
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета
После родов и без качания пресса: тренировка, от которой уходит живот
Восточная Азия теряет 75% населения: пластик убивает без предупреждения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.