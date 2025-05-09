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Возврат чипсов за деньги: тысячи упаковок отозваны

0:52
Экономика

Тысячи упаковок чипсов отозваны в Англии, покупателям предложено вернуть их для полного возмещения стоимости.

чипсы
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чипсы

Агентство по пищевым стандартам предупредило, что чипсы могут представлять опасность для здоровья, вызывая  серьезные аллергические реакции.

Отзыв касается чипсов Ottolenghi Vadouvan Pita, которые содержат аллергены, не указанные на упаковке, такие как сельдерей и горчица. Люди с аллергией на эти продукты находятся в группе риска.

Компания Ottolenghi сообщила об отзыве товара и связалась с организациями, поддерживающими аллергиков.

Уведомление, отправленное покупателям, призывает вернуть чипсы Vadouvan Pita, если у них есть аллергия на горчицу или сельдерей. Возврат возможен с чеком или без него, передает The Sun.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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