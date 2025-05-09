Не можем записаться на замену! Устаревшие электросчётчики обернутся бедой для домохозяйств

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Шотландские потребители электроэнергии выражают своё недовольство, так как не могут записаться на замену устаревших электросчетчиков, которые перестанут функционировать в следующем месяце.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ счетчик электроэнергии

Счетчики, использующие радиотелекоммутационную службу (RTS), устареют с 30 июня, и многие домохозяйства, полагающиеся на эти устройства, призывают к переходу на интеллектуальные счетчики, чтобы избежать переплат за электроэнергию.

Система RTS управляет переключением тарифов и автоматическим управлением систем отопления и горячего водоснабжения, но с отключением сигнала счетчики перестанут работать должным образом.

Несмотря на приближающийся крайний срок, клиенты жалуются на отсутствие назначенных сроков для замены устройств. Один из клиентов рассказал о трудностях замены прибора в доме своей покойной матери и выразил беспокойство по поводу приближающегося срока. Другой клиент сообщил, что ему предложили заменить счетчик только в августе.

Проблемы возникают и у других поставщиков энергии, а клиенты сообщают о неудачных попытках записаться на установку интеллектуальных счетчиков, что особенно беспокоит пожилых людей, передает The Sun.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. Основной единицей измерения выработки и потребления электрической энергии служит киловатт-час (и кратные ему единицы).



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