Бургерный бум: за что можно получить бесплатное угощение в сети ресторанов

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В США сеть ресторанов Shake Shack празднует Национальный месяц бургеров, предлагая клиентам бесплатный бургер каждый день с 1 мая по 1 июня. Для получения подарка достаточно сделать заказ на сумму 10 долларов или более.

Фото: pixabay.com by Meditations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бургер

Каждую неделю в мае Shake Shack предлагает один из четырёх предложенных для акции бургеров бесплатно при заказе через приложение.

Это предложение доступно только в участвующих ресторанах в США и не распространяется на аэропорты, стадионы и другие специальные места. Заказы на доставку и через сторонние приложения не включаются в акцию. Клиенты могут получить только один бесплатный бургер на заказ, пока есть запасы, и это предложение нельзя комбинировать с другими акциями или скидками, пишет nypost.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.