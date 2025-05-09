Картофельный кризис: какие факторы поднимают цены до небес в 2025 году

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом году ситуация с ценами на картошку в России нестандартная. На конец апреля 2025 года, по данным Росстата, килограмм картофеля стоил 85,4 рубля, в то время как год назад цена составляла 31 рубль, что представляет собой рост почти в три раза.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая картошка

Хотя неурожай влияет на цены, основная проблема заключается в том, что картофельный сектор требует системного развития, утверждает Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС).

Он указывает, что с увеличением посевных площадей и урожайности нужно также пропорционально развивать емкость хранилищ. В противном случае, вместо ожидаемой прибыли, крестьяне могут столкнуться с убытками. Например, стоимость посадки картофеля и сахарной свеклы примерно одинаковая, но урожай свеклы можно быстро сдать на переработку, тогда как для картошки необходимо продавать её в течение всего года, что требует наличия современных хранилищ.

Проблемы с хранилищами и сезонностью не новы, но сейчас они осложнены несколькими факторами. Во-первых, увеличился спрос на картофель со стороны пищевой промышленности, производящей чипсы и другие продукты. Во-вторых, издержки у крестьян возросли, например, подорожали мешки для картофеля, зарплаты работникам и импортная техника.

По данным Картофельного союза, с января по апрель 2025 года было импортировано около 350 тысяч тонн картофеля, что на 250 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, причем основная часть поступила из Египта (200 тысяч тонн). Поставки из Китая также значительно увеличились, с 2 тысяч тонн в прошлом году до 75 тысяч тонн в этом. Китайский картофель, как правило, направляется на Дальний Восток и в Сибирь, так как транспортировка из центральных регионов страны невыгодна, передает КП.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).



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