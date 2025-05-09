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Россия и Китай открывают двери: манная крупа и ржаная мука отправятся на восток

1:19
Экономика

Россия и Китай подписали протоколы, позволяющие российским производителям экспортировать манную крупу и ржаную муку в Китай.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Это событие произошло 8 мая 2025 года в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и стало результатом многолетней совместной работы Россельхознадзора и Главного таможенного управления Китая.

Новое экспортное направление открывает важные возможности для российских производителей зернопереработки, учитывая большой потенциал китайского рынка. Ожидается, что это приведет к увеличению объемов поставок российской продукции в Китай.

Для успешного экспорта манной крупы и ржаной муки необходимо выполнить ряд требований китайской стороны, в том числе обеспечить фитосанитарный мониторинг мест выращивания и хранения пшеницы и ржи, а также зарегистрироваться в китайской системе "Одно окно" (CIFER).

Подписание протоколов свидетельствует о долговременном и продуктивном сотрудничестве между надзорными органами России и Китая в области безопасности и качества сельскохозяйственной продукции и открывает новые перспективы для российских экспортеров, укрепляя торговые связи между странами, передает ТАСС.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. Её используют для первых блюд как засыпку либо в форме манных галушек; для вторых блюд — в виде каши, оладий, запеканок, биточков, котлет; для сладких блюд — в виде сладкой «гурьевской» манной каши, суфле, пудинга, мусса и подобных блюд; для выпечки пирога (манника); а также для добавки в мясной фарш.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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