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Чай, кофе, виски под ударом: конфликт Индии и Пакистана заставит россиян платить больше?

1:11
Экономика

Эксперты рассказали, стоимость каких товаров в России может увеличиться в связи с конфликтом Индии и Пакистана.

чай с липой
Фото: freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чай с липой

Из Пакистана к российскому покупателю идет в основном, текстиль — рубашки, "фирменные" джинсы. Среди продуктов, это апельсины. Однако торговый оборот низкий.

А вот двусторонний оборот с Индией по итогам 2024 года превысил $70,6 миллиарда, это один из четырех ключевых торговых партнеров России.

Из Индии к нам привозят мобильные телефоны, компьютеры, лекарства, чай, кофе, виски, пишет KP. RU.

Гендиректор Ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия сообщил, что не припомнит ситуации, когда происходили какие-то заметные, существенные изменения цен на чай или кофе в периодов когда между Индией и Пакистаном были конфликты.

Дело в том, что эти страны всегда разбираются друг с другом самостоятельно, а на мировую торговлю это обычно никак не влияет.

"Поэтому серьезных рисков для России не должно быти", — подытожил экономист Георгий Остапкович.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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