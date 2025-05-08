Чай, кофе, виски под ударом: конфликт Индии и Пакистана заставит россиян платить больше?

Эксперты рассказали, стоимость каких товаров в России может увеличиться в связи с конфликтом Индии и Пакистана.
Из Пакистана к российскому покупателю идет в основном, текстиль — рубашки, "фирменные" джинсы. Среди продуктов, это апельсины. Однако торговый оборот низкий.
А вот двусторонний оборот с Индией по итогам 2024 года превысил $70,6 миллиарда, это один из четырех ключевых торговых партнеров России.
Из Индии к нам привозят мобильные телефоны, компьютеры, лекарства, чай, кофе, виски, пишет KP. RU.
Гендиректор Ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия сообщил, что не припомнит ситуации, когда происходили какие-то заметные, существенные изменения цен на чай или кофе в периодов когда между Индией и Пакистаном были конфликты.
Дело в том, что эти страны всегда разбираются друг с другом самостоятельно, а на мировую торговлю это обычно никак не влияет.
"Поэтому серьезных рисков для России не должно быти", — подытожил экономист Георгий Остапкович.
И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.
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