Золотая лихорадка 2.0: Биткоин триумфально преодолел отметку в $100 000

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость биткоина впервые с 7 февраля 2025 года превысила отметку в $100 тысяч, что стало значимым событием на криптовалютном рынке.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

По информации "Ведомостей" с ссылкой на данные торговой платформы Binance, на 8 мая курс биткоина обновил свой максимум, достигнув $100,6 тыс. В тот же день криптовалюта показала рост на 3,62% по сравнению с предыдущими торгами.

Почему рост биткоина так важен?

Курс биткоина, как и других криптовалют, характеризуется высокой динамичностью. В конце 2024 года его стоимость достигла исторического рекорда в $108,3 тыс., а 20 января 2025 года на торгах было зафиксировано превышение отметки в $109 тыс. Однако после этого наблюдалось постепенное снижение цены, вплоть до $75 тыс. в последующие месяцы.

Причины текущего роста

Аналитики связывают недавний рост курса биткоина с международной политической ситуацией. В частности, США и Китай готовятся к проведению торговых переговоров, что может снизить напряженность на мировых рынках и создать более благоприятные условия для инвестиций, в том числе в криптовалюту.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



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