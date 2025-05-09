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Стоп-слова для переводов: банки не пропустят ваш платёж

1:48
Экономика

Переводы между физическими лицами в банках подвергаются тщательной проверке, особенно когда речь идет о текстовых комментариях к платежам.

Человек с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с телефоном

Как пояснил в интервью "Газете.ру" декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, некорректное указание цели платежа может не только привести к блокировке перевода, но и вызвать временное ограничение доступа к счету.

Внимание к целям платежей

Согласно закону №115-ФЗ, финансовые учреждения обязаны отслеживать подозрительные операции. В ходе проверки они используют специальные программы, которые анализируют не только суммы и частоту переводов, но и текстовые комментарии, сопровождающие транзакции. Упоминания наркотических веществ, коррупционных схем, террористической деятельности или коммерческих операций без надлежащего оформления могут вызвать подозрения у банковских систем.

Какие фразы могут вызвать блокировку перевода?

Некоторые распространенные фразы, такие как "Оплата согласно договору", "За квартиру" и "Возврат долга", могут быть расценены как недостаточно прозрачные и вызвать дополнительные проверки. Даже если такие выражения не подразумевают противоправные действия, они могут быть восприняты как потенциальная угроза безопасности.

Что делать при блокировке перевода?

Если перевод был заблокирован, следует незамедлительно обратиться в банк для предоставления разъяснений. В случае, если дело будет передано в Росфинмониторинг, процесс разблокировки может занять несколько недель. Поэтому крайне важно тщательно следить за формулировками в комментариях к переводу, чтобы избежать ненужных задержек и проблем с доступом к средствам.

Уточнения

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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