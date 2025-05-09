Стоп-слова для переводов: банки не пропустят ваш платёж

Переводы между физическими лицами в банках подвергаются тщательной проверке, особенно когда речь идет о текстовых комментариях к платежам.
Как пояснил в интервью "Газете.ру" декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, некорректное указание цели платежа может не только привести к блокировке перевода, но и вызвать временное ограничение доступа к счету.
Согласно закону №115-ФЗ, финансовые учреждения обязаны отслеживать подозрительные операции. В ходе проверки они используют специальные программы, которые анализируют не только суммы и частоту переводов, но и текстовые комментарии, сопровождающие транзакции. Упоминания наркотических веществ, коррупционных схем, террористической деятельности или коммерческих операций без надлежащего оформления могут вызвать подозрения у банковских систем.
Некоторые распространенные фразы, такие как "Оплата согласно договору", "За квартиру" и "Возврат долга", могут быть расценены как недостаточно прозрачные и вызвать дополнительные проверки. Даже если такие выражения не подразумевают противоправные действия, они могут быть восприняты как потенциальная угроза безопасности.
Если перевод был заблокирован, следует незамедлительно обратиться в банк для предоставления разъяснений. В случае, если дело будет передано в Росфинмониторинг, процесс разблокировки может занять несколько недель. Поэтому крайне важно тщательно следить за формулировками в комментариях к переводу, чтобы избежать ненужных задержек и проблем с доступом к средствам.
Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.
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