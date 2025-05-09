Пенсионная реформа 2026: россиян ждёт сюрприз при выходе на заслуженный отдых

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2026 года условия для назначения страховых выплат по старости в России будут немного изменены. Для получения пенсии граждане должны будут иметь не менее 15 лет трудового стажа и накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Этот новый порядок был озвучен членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланой Бессараб в интервью с "Лентой.ру".

Как добиться высокой пенсии в старости

По словам депутата, для того чтобы обеспечить себе достойную пенсию, гражданам важно не только иметь нужное количество лет трудового стажа, но и максимизировать количество пенсионных коэффициентов, которые они накапливают. Основной способ накопления ИПК — это "работа в белую", когда трудовой договор официально оформлен, и работодатель регулярно выплачивает взносы за сотрудника.

Кроме того, на формирование пенсии влияют и нестраховые периоды, такие как служба в армии, уход за ребенком или за больным родственником. Несмотря на то, что в этот период человек не трудится, такие периоды учитываются в расчете будущей пенсии.

Стратегии для увеличения пенсии

Высокая заработная плата: Максимальный годовой лимит для накопления ИПК составляет 10 баллов. Чтобы набрать эти баллы, необходимо иметь высокую заработную плату. Именно от нее напрямую зависит, сколько пенсионных баллов человек сможет накопить.

Негосударственные пенсионные накопления: Важно помнить, что накапливать пенсию можно не только через обязательные взносы. Есть возможность вступить в договор с негосударственным пенсионным фондом для формирования дополнительных пенсионных сбережений. В этом случае государство будет софинансировать вложения граждан до 360 тысяч рублей.

Работа в организациях с пенсионными накоплениями: Дополнительным преимуществом является труд в организациях, которые сами формируют пенсионные накопления для своих работников. Сейчас таких организаций в России достаточно много, и работа в одной из них может значительно улучшить финансовую стабильность на пенсии.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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