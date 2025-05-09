Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Швырнул с кресла и остался любимым: 8 вещей, которые кошка прощает от большой любви
Орган, который первым сдаётся при стрессе — и рушит всё здоровье
Никогда не догадаетесь: эти 2 ингредиента превратят запечённый картофель в деликатес
Авто с характером и ценником: как цвет влияет на стоимость покупки и покраски
Как вырастить помидоры в холодное лето: лучшие сорта для прохладных условий
Хотите выразительные скулы и сияющую кожу? Секрет в правильной очередности продуктов
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Тайна "поводка": кажется странным, но без этого самолёт не взлетит
Блондинкам на заметку: как сохранить сияющий цвет и избежать желтизны

Почему Трамп клеймит главу ФРС дураком? Экономическая напряжённость нарастает в США

1:14
Экономика

Президент США Дональд Трамп в четверг назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла дураком, утверждая, что тот "слишком поздний" и не понимает реальной ситуации в экономике.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Трамп выразил свое недовольство в социальной сети Truth Social и призвал Пауэлла снизить ключевую процентную ставку, добавив, что если тот не справляется с этой задачей, ему не место на своей должности.

В последние дни Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, называя его "большим неудачником" и требуя его увольнения "как можно скорее". Тем не менее, Пауэлл подчеркивал, что ФРС принимает решения по процентным ставкам исключительно на основе глубокого анализа и не поддается политическому давлению.

В среду ФРС оставила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, а на пресс-конференции Пауэлл сказал, что не может гарантировать снижение ставки в этом году. Он также отметил, что в своих решениях не учитывает требования и угрозы Трампа, сохраняя независимость ФРС, пишет РИА Новости.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным
Недвижимость
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным Аудио 
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Недвижимость
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её Аудио 
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Новости спорта
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Дрон-истребитель Рубикон. Новые боевые группы начали успешно работать по БПЛА ВСУ Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году
Последние материалы
Или я, или Трамп: Понасенков* решил стать Папой Римским
Что не стоит есть после 30: эти 9 продуктов крадут твою красоту и энергию
Почему в СССР хлеб не плесневел, а черствел
Модный кошачий ад: почему бенгала не стоит выбирать по внешности
Вот почему Камиля Харисова ставит Роналду в пример: дело не только в голах
Он сделает клубнику более сладкой: раскрываем секрет, который изменит ваше представление о ягодах
Больше никаких известковых отложений: как правильно чистить бачок унитаза
Замерла навсегда: почему стрелка спидометра застывает в момент столкновения
Экологичное удобрение из яблок: как приготовить и применять
Молчание имеет цену: 50 немецких компаний признали свою вину за поддержку нацизма в 1930-е годы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.