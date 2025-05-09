Почему Трамп клеймит главу ФРС дураком? Экономическая напряжённость нарастает в США

Президент США Дональд Трамп в четверг назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла дураком, утверждая, что тот "слишком поздний" и не понимает реальной ситуации в экономике.
Трамп выразил свое недовольство в социальной сети Truth Social и призвал Пауэлла снизить ключевую процентную ставку, добавив, что если тот не справляется с этой задачей, ему не место на своей должности.
В последние дни Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, называя его "большим неудачником" и требуя его увольнения "как можно скорее". Тем не менее, Пауэлл подчеркивал, что ФРС принимает решения по процентным ставкам исключительно на основе глубокого анализа и не поддается политическому давлению.
В среду ФРС оставила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, а на пресс-конференции Пауэлл сказал, что не может гарантировать снижение ставки в этом году. Он также отметил, что в своих решениях не учитывает требования и угрозы Трампа, сохраняя независимость ФРС, пишет РИА Новости.
Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
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