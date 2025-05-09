Почему Трамп клеймит главу ФРС дураком? Экономическая напряжённость нарастает в США

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп в четверг назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла дураком, утверждая, что тот "слишком поздний" и не понимает реальной ситуации в экономике.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Трамп выразил свое недовольство в социальной сети Truth Social и призвал Пауэлла снизить ключевую процентную ставку, добавив, что если тот не справляется с этой задачей, ему не место на своей должности.

В последние дни Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, называя его "большим неудачником" и требуя его увольнения "как можно скорее". Тем не менее, Пауэлл подчеркивал, что ФРС принимает решения по процентным ставкам исключительно на основе глубокого анализа и не поддается политическому давлению.

В среду ФРС оставила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, а на пресс-конференции Пауэлл сказал, что не может гарантировать снижение ставки в этом году. Он также отметил, что в своих решениях не учитывает требования и угрозы Трампа, сохраняя независимость ФРС, пишет РИА Новости.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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