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Молчание имеет цену: 50 немецких компаний признали свою вину за поддержку нацизма в 1930-е годы

1:20
Экономика

Почти 50 компаний из Германии в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны признали свою ответственность за укрепление власти национал-социалистов в 1930-е годы.

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, среди подписавших совместное заявление компаний находятся Bayer, BASF, Bosch, Evonik, Siemens, Deutsche Bahn, Volkswagen, Lufthansa и Rheinmetall.

В заявлении отмечается, что приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без ошибок ответственных лиц в политике, военных, юстицией и экономике. Компании, руководствуясь собственными интересами, внесли свой вклад в укрепление их власти, и многие предприятия времени были вовлечены в этот процесс.

Компании подчеркивают, что сегодня осознают свою ответственность за прошлое и напоминают о хрупкости демократии. В заявлении говорится о необходимости бороться с ненавистью, дискриминацией и антисемитизмом, а также о том, что слишком многие молчали в 1933 году и позже. Это осознание возлагает на них ответственность за прошлое, настоящее и будущее, пишет ТАСС.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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