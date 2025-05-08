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Новый рекорд компании Алроса: алмаз весом 468 карат станет символом Победы

0:48
Экономика

Компания "Алроса" сообщила о добыче крупнейшего алмаза ювелирного качества в истории России.

Алмаз
Фото: Wikipedia by Fatimazt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алмаз

Камень весит 468,30 карата и имеет размеры 56х54х22 миллиметра. Генеральный директор компании Павел Маринычев отметил, что это самый крупный алмаз ювелирного качества, добытый в стране, и символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы, пишет "Царьград".

В связи с этой знаменательной находкой было решено назвать алмаз "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Также ранее сообщалось о планах компании выставить на аукцион этот уникальный бриллиант, который стал самым крупным в истории России.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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