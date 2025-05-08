Новый рекорд компании Алроса: алмаз весом 468 карат станет символом Победы

Компания "Алроса" сообщила о добыче крупнейшего алмаза ювелирного качества в истории России.
Камень весит 468,30 карата и имеет размеры 56х54х22 миллиметра. Генеральный директор компании Павел Маринычев отметил, что это самый крупный алмаз ювелирного качества, добытый в стране, и символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы, пишет "Царьград".
В связи с этой знаменательной находкой было решено назвать алмаз "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Также ранее сообщалось о планах компании выставить на аукцион этот уникальный бриллиант, который стал самым крупным в истории России.
Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.