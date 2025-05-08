Цена на рис в Японии достигла рекорда: что скрывается за ростом на 100%

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на усилия японского правительства по снижению цен на рис с помощью распродажи государственных запасов, стоимость этого основного продукта питания продолжает оставаться высокой в стране.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Средняя цена за 5 килограммов риса составила 4220 иен (около 2 500 рублей), и это более чем вдвое выше, чем в аналогичное время прошлого года.

Причины поднятия цен коренятся в неурожае риса и возросшем спросе после восстановления туризма и ресторанного бизнеса. Ученый Масаюки Огава из Университета Уцуномия считает, что последствия нехватки риса будут ощущаться еще несколько лет, поскольку в Японии рис выращивают только раз в год, пишет The Japan Times.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах килограмм картошки обходится дороже 100 рублей.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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