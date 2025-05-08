Китай и Южная Корея в очереди: экспорт филе минтая бьёт рекорды

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские поставки на зарубежный рынок рыбного филе за январь-март выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 72% и превысили 140 млн долларов.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Минтай

В натуральном выражении поставки увеличились на 61% — до 50 тыс. тонн. Такие данные приводит Федеральный центр "Агроэкспорт".

Более 70% от общей стоимости приходится на филе и фарш минтая. Еще 17% обеспечило филе трески. По сравнению с январем-мартом 2024 года экспорт филе минтая вырос на 85%, почти до 102 млн долларов, а филе трески — на 51%, до 24 млн долларов, рассказали в пресс-службе центра, пишет Fishnews.

"В начале 2025 года крупнейшими покупателями отечественного рыбного филе являлись Республика Корея и Китай. При этом за январь-март стоимостной объем экспорта данной продукции в Республику Корея вырос на 65%, а в Китай — в 2,5 раза", — отметил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

Основу российских экспортных поставок рыбного филе, фарша и сурими составляет продукция из минтая, и увеличение ее экспорта в начале 2025 года связано с двумя основными факторами — ростом производства и благоприятной конъюнктурой на мировом рынке, сообщает пресс-служба со ссылкой на председателя Рыбного союза Александра Панина.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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