Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обильное цветение жасмина — простые советы для красивого растения
Почему кошки оставляют сюрпризы в вашей обуви
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть: есть гораздо более важный фактор, чем скорость
Предсказания Стивена Хокинга: какие его мечты о будущем стали реальностью
Это животное ломает законы природы
Не покупайте это для маленькой квартиры — только потратите деньги
Используйте только в экстренных случаях: осторожно, этот шампунь — враг ваших волос
Надвигается кризис автопрома в Европе: Stellantis и Renault предупреждают жителей ЕС
Мужчины будут в восторге: настоящий мясной холодец к празднику

Китай и Южная Корея в очереди: экспорт филе минтая бьёт рекорды

1:39
Экономика

Российские поставки на зарубежный рынок рыбного филе за январь-март выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 72% и превысили 140 млн долларов.

Минтай
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Минтай

В натуральном выражении поставки увеличились на 61% — до 50 тыс. тонн. Такие данные приводит Федеральный центр "Агроэкспорт".

Более 70% от общей стоимости приходится на филе и фарш минтая. Еще 17% обеспечило филе трески. По сравнению с январем-мартом 2024 года экспорт филе минтая вырос на 85%, почти до 102 млн долларов, а филе трески — на 51%, до 24 млн долларов, рассказали в пресс-службе центра, пишет Fishnews.

"В начале 2025 года крупнейшими покупателями отечественного рыбного филе являлись Республика Корея и Китай. При этом за январь-март стоимостной объем экспорта данной продукции в Республику Корея вырос на 65%, а в Китай — в 2,5 раза", — отметил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

Основу российских экспортных поставок рыбного филе, фарша и сурими составляет продукция из минтая, и увеличение ее экспорта в начале 2025 года связано с двумя основными факторами — ростом производства и благоприятной конъюнктурой на мировом рынке, сообщает пресс-служба со ссылкой на председателя Рыбного союза Александра Панина.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей
Экономика и бизнес
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей Аудио 
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Еда и рецепты
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером Аудио 
Популярное
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц

Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.

Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Москвичи для народа: как работал АЗЛК и почему он закрылся Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Последние материалы
Почему кошки оставляют сюрпризы в вашей обуви
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть: есть гораздо более важный фактор, чем скорость
Предсказания Стивена Хокинга: какие его мечты о будущем стали реальностью
Это животное ломает законы природы
Не покупайте это для маленькой квартиры — только потратите деньги
Используйте только в экстренных случаях: осторожно, этот шампунь — враг ваших волос
Надвигается кризис автопрома в Европе: Stellantis и Renault предупреждают жителей ЕС
Мужчины будут в восторге: настоящий мясной холодец к празднику
Поэт Александр Шаганов раскрыл тайну: песня Тучи Иванушек International изначально была предназначена для другого певца
Горсть, которая защищает: простой перекус снижает риск рака кишечника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.