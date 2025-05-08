В Тувалу появились первые банкоматы: откроют ли они двери экономическим возможностям

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Затерянный в Тихом океане Тувалу является одним из самых удаленных государств мира. Страна расположена между Австралией и Гавайями, и до недавнего времени все платежи проводились только за наличные.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банкомат

Совсем недавно в Тувалу появились первые банкоматы, что стало настоящим событием для местных жителей. На церемонии премьер-министр Фелети Тео назвал это "важной вехой" для страны.

Генеральный директор Национального банка Тувалу Сиоз Тео отметил это событие как "переломный момент", который "откроет двери для экономических возможностей" для населения страны, составляющего около 11 200 человек. Нисара Али из Pacific Technology Limited добавила, что банкоматы сделают банковские услуги более доступными.

Тувалу, состоящая из девяти островов, занимает всего 25 квадратных километров, и её редко посещают туристы: в 2023 году на остров приехали всего чуть более 3000 человек. Связь с внешним миром осуществляется через аэропорт в Фунафути, который принимает лишь несколько рейсов в неделю из Фиджи, передает CNN.

Уточнения

Банкома́т (от слов «банковский автомат», иногда ATM от англ. automated teller machine) — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.





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