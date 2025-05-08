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Где инженеры зарабатывают больше всех: кому инфляция не страшна

1:39
Экономика

Согласно исследованию платформы "Профилум", в 2024 году наибольшие зарплаты среди инженерно-технических работников наблюдаются в горнодобывающей и нефтегазовой отраслях.

рабочий
Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info
рабочий

Анализ 3,8 миллиона вакансий за 2023-2024 годы и 364,3 тысячи свежих предложений за первый квартал 2025 года показал явный рост оплаты труда в этих сферах.

Лидерами по уровню доходов стали:

  •  проходчики со средней зарплатой 149 тысяч рублей;
  • геологи, получающие около 112 тысяч рублей;
  • специалисты горнодобывающей промышленности с зарплатой около 108 тысяч рублей;
  • работники нефтегазовой отрасли с доходом 106 тысяч рублей.

Наибольший рост зарплат инженерно-технических специалистов был зафиксирован в Бурятии и Башкирии (+18%), а также в Новосибирской, Кемеровской и Челябинской областях (+17%). В целом по стране вакансии в промышленности, строительстве, машиностроении и энергетике составили 17% от общего числа предложений о работе, что на 3% больше по сравнению с 2023 годом.

Средний уровень оплаты труда в этих отраслях остается на 15% выше рыночных показателей. Эксперты связывают эту динамику с повышенным спросом на квалифицированные кадры в добывающих регионах и реализацией крупных инфраструктурных проектов, пишет РИА Новости.

Уточнения

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, передачи, накопления и использования энергетических ресурсов всех видов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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