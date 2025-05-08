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60 украинских объектов ушли с молотка: Крым заработал более 4 млрд рублей

0:59
Экономика

Власти Крыма продали 60 национализированных украинских объектов и выручили более 4,8 миллиарда рублей.

Аукцион
Фото: https://www.freepik.com
Аукцион

Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов

На аукционе были предложены как движимое, так и недвижимое имущество. Новые владельцы планируют развивать приобретенные активы и вкладывать в них средства, в отличие от предыдущих собственников.

Парламент Крыма в феврале начал продажу части национализированных объектов, ранее принадлежавших украинским олигархам, в рамках плановой приватизации на 2025 год. Константинов также заявил, что власти продолжают работу по национализации недвижимости, пишет ТАСС.

Ранее к государственным активам были переданы крымские объекты победительницы «Евровидения» 2016 года от Украины Сусаны Джамаладиновой (Джамалы).

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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